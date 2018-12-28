"Шатдаун" в США продлится до следующего года

Вынужденное закрытие ряда государственных учреждений федерального уровня в США продлится до 2019 года. Заседание Сената США относительно решения этой проблемы перенесли на 2 января.

Вынужденное прекращение работы американских государственных органов федерального уровня - так называемый "шатдаун" - продлится как минимум до 2 января 2019 года.

В четверг, 27 декабря, верхняя палата Конгресса Соединенных Штатов перенесла посвященное решению этой проблемы заседание на 2 января следующего года, пишет DW.

В ответ на эти действия сенаторов президент США Дональд Трамп вновь обвинил Демократическую партию в блокировании выделения средств на сооружение стены на границе с Мексикой. Среди прочего Трамп забросил демократам "тупость", с которой они препятствуют борьбе с организованной преступностью, нелегальной торговлей наркотиками и людьми. Об этом глава государства написал в тот же день в социальной сети Twitter.

Напомним, 21 декабря Конгресс США не смог достичь согласия относительно отдельных пунктов государственного бюджета и предотвратить так называемый "шатдаун" (government shutdown). Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыты, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

Читайте такжеЭксперты назвали возможные причины импичмента Трампа в 2019 году

Главным камнем преткновения между представителями Республиканской и Демократической партий США стало финансирование работ по возведению стены на границе с Мексикой. Демократы категорически отказываются поддержать предложенный президентом Дональдом Трампом проект, реализация которого обойдется в пять миллиардов долларов США. Зато демократы готовы выделить на эти цели 1,3 миллиарда долларов.

Этот "шатдаун" стал уже третьим в 2018 году. Нынешний "шатдаун" зацепил свыше 800 тысяч чиновников федерального уровня. Около 380 тысяч из них вынуждены от субботы находиться в отпуске за свой счет. Еще 429 тысяч служащих, от работы которых государство не может отказаться, должны выполнять свои обязанности дальше, но не получать за это вознаграждение. Речь идет о силовиках, персонал в учреждениях исполнения наказаний, большинство сотрудников NASA, работников министерства торговли и департаментов внутренней безопасности, юстиции, сельского хозяйства. Национальные парки останутся открытыми, но большинство их сотрудников отправлены в отпуска.

Между тем почти три четверти правительственных учреждений, в том числе министерство обороны, министерство здравоохранения и социальные службы имеют полное финансирование до сентября 2019 года.

В конце сентября президент США подписал законопроект, который выделяет средства на оборону, медицину и образование на 2019 финансовый год, а другие федеральные органы обеспечивает финансированием до 7 декабря. Тогда Трамп тоже угрожал, что не подпишет документ в случае отсутствия средств на "стену".