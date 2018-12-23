СМИ назвали сроки "шатдауна" в США

Приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.

Представители демократов и республиканцев в сенате США не смогли договорится о временном финансировании федерального правительства страны.

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По данным издания Politico, приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.

Как отмечается, на это число назначено следующие заседание американского сената.

Ранее сообщалось, что демократы назвали причину шатдауна в США.