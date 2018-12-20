Wall Street Journal: Трамп выходом из Сирии показал слабость, в которой обвинял Обаму

Вашингтон вдруг сделал большой подарок своим врагам и послал плохой сигнал друзьям.

Президент Дональд Трамп перепугал вчера мир и наплевал на некоторых своих советников, когда объявил о полном выходе армии США по Сирии.

С одной стороны, это решение выполняет одно из предвыборных обещаний и достаточно популярно среди многих американцев. Но Трамп также послал сигнал об отступлении в духе Барака Обамы, который приведет к вредным последствиям как для американских интересов, так и для стратегии в отношении Ирана, пишет Wall Street Journal.

Президент США сделал свое объявление о выводе войск в сообщении на странице в Twitter, а также похвастался победой над «Исламским государством». А война против террористов, мол, была единственной причиной «там оставаться во время президентства Трампа». Так что, миссия выполнена? Не так быстро.

Стоит отдать должное американскому президенту за ускорение кампании международной коалиции против ИГИЛ, а также уничтожение претензий террористов на создание территориального «халифата». Однако, «Исламское государство» до сих пор контролирует территории вблизи сирийской границы с Ираком. Оно переформатировалось в более мелкие ячейки и ждет пространства для военной перегруппировки. Барак Обама в свое время тоже провозглашал победу над суннитским экстремизмом, когда приказал вывести армию США из Ирака. «Исламское государство» сформировалась в созданном вакууме.

Читайте такжеФранция оставляет свои войска в Сирии: борьба с "Исламским государством" еще не закончена

Отчет Пентагона, опубликованный в прошлом месяце, проливает свет на присутствие ИГИЛ. В документе говорится, что организация «продолжает подпольное движение и укрепляет свои силы в Ираке и Сирии».

«Несмотря на потерю почти всех территорий, террористическая организация сохранила определенные бюрократические структуры на местах и продолжает собирать финансирование. Эти операции в сочетании с озабоченностью относительно возможностей Сил безопасности Ирака действовать без поддержки коалиции, а также продолжение гражданской войны в Сирии, дают шанс для возрождения ИГИЛ», - отметили эксперты Пентагона.

Трамп унаследовал сирийский беспорядок. На момент, когда он занял свою должность, стало очень трудно добиться закрытия неба над страной, чтобы защитить врагов режима Башара Асада. Но американское присутствие на северо-востоке Сирии фактически создало зону без полетов, что позволило курдам и Сирийским демократическим силам уничтожить как можно больше ячеек ИГИЛ. Вряд ли сохранение 2,5 тысяч американских солдат в сирийском регионе – это нечто чрезвычайно сложное. Это не работа над созданием государства.

Издание добавляет, что на кон поставлено не только уничтожение ИГИЛ. Трамп объявил о своем решении вскоре после телефонного разговора с президентом Турции Раджеп Тайипом Эрдоганом, который угрожает атакой курдам в Сирии. Чиновники администрации Трампа настаивают, что они не собираются бросать союзников. Но Демократическим силам Сирии теперь придется самостоятельно договариваться с Эрдоганом, Асадом, Россией и Ираном, чтобы выжить.

Читайте такжеВ Сенате США назвали преждевременным вывод войск из Сирии

Вывод войск сильно сокращает возможности США влиять на дипломатические процессы, связанные с гражданской войной в Сирии. США могут сколько угодно жаловаться ООН и блокировать деньги на восстановление страны. Но возможность создавать изменения на местах важнее. Особенно это касается Ирана, который превратил сирийский юг на операционную базу против Израиля.

В среду чиновники США объявили, что их цель – вытолкать Иран из Сирии. Но как? Выведя войска из страны, Трамп лишает себя возможности повышать военную цену для авантюризма Ирана. Тегеран будет очень доволен, рассматривая решение американского президента как признак слабости. Менять свою ядерную программу, теперь он вряд ли будет. А Израиль ждут тяжелые времена борьбы против иранских боевиков и их позиций на юге Сирии. Угроза начала региональной войны возрастает.

В первые два года своего президентства Трамп получил пользу от демонстрации силы, на которую Обама никогда не решался. Он жестко отреагировал на химические атаки, которые устроил Асад, поставил под сомнение ядерную сделку с Ираном и передал летальное оружие Украине, чтобы она могла защититься от агрессии России. Но отступление в Сирии – это проявление слабости, которое заметят как враги, так и друзья.