ЕС предсказал чрезвычайные меры на случай Brexit без соглашения

Еврокомиссия разработала план действий на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Европейская комиссия (ЕК) разработала план мероприятий на случай выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) без соглашения, который она представила в среду, 19 декабря.

Предусмотрено 14 мероприятий, которые необходимы для ограничения вреда, который может быть вызван реализацией сценария "без соглашения", отмечается в заявлении ЕК. Прежде всего речь идет о торговле, транспортном сообщении и финансовой сфере, пишет DW.

В случае Brexit "без соглашения" согласованный ранее переходный период до 2020 года отменяется, что может повлечь проблемы для более трех миллионов граждан ЕС, которые проживают в Великобритании, а также для миллиона британцев в Евросоюзе. ЕК выступает за то, чтобы государства-члены ЕС согласовали предоставление статуса подданным Великобритании для согласования социальных выплат и медицинского страхования. Соответствующих шагов Брюссель ожидает и от Лондона.

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Для сохранения бесперебойного авиасообщения после 29 марта 2019 года Брюссель будет гарантировать осуществление перелетов, если Великобритания обеспечит принятие самолетов европейских авиакомпаний.

На случай введения Евросоюзом после Brexit по Великобритании пошлин, что предусматривается правилами вто, ЕК призывает таможенные органы стран-членов уже сейчас логистически готовиться для их взимания.

В Еврокомиссии вместе с тем подчеркнули, что надеются на ратификацию Лондоном проекта соглашения о Brexit, согласованного ранее.