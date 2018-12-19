США обещают Центральной Америке многомиллиардную помощь

Президент Мексики пообещал сотрудничать со США, чтобы уменьшить миграцию из Гондураса.

США обязались выделить многомиллиардную помощь на развитие Центральной Америки в рамках плана по усилению экономического роста и сдерживанию нелегальной миграции в регионе.

С таким заявлением выступили правительства США и Мексики во вторник, 18 декабря, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал сотрудничать с американским президентом Дональдом Трампом, чтобы уменьшить миграцию из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, а также - бедных регионов юга Мексики, стимулируя экономическое развитие.

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В свою очередь министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард отметил, что США намерены выделить 5,8 миллиарда долларов на развитие Центральной Америки, а также увеличить государственные и частные инвестиции в Мексику на 4,8 миллиарда долларов, из которых 2 миллиарда долларов инвестируют в юг страны.

По словам главы МИД, правительство Мексики также обязалось найти 25 миллиардов долларов на развитие юга страны в течение следующих пяти лет.

Напомним, президент США Дональд Трамп сравнил в своем твиттере потери США от нелегальной миграции с расходами на пограничную безопасность. По его словам, американская экономика теряет от нелегальной иммиграции $250 млрд ежегодно.