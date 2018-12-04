Трамп рассказал, на чем США ежегодно теряют $250 миллиардов
Президент США Дональд Трамп сравнил в своем твиттере потери США от нелегальной миграции с затратами на пограничную безопасность.
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«Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить Демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет $250 млрд на незаконной миграции, не считая ужасного наркотрафика. Пограничная безопасность, включая стену, стоит $25 млрд», — написал Трамп.
Он также подчеркнул, что пограничная безопасность «окупает сама себя за два месяца».
Идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками.
Could somebody please explain to the Democrats (we need their votes) that our Country losses 250 Billion Dollars a year on illegal immigration, not including the terrible drug flow. Top Border Security, including a Wall, is $25 Billion. Pays for itself in two months. Get it done!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2018