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Трамп рассказал, на чем США ежегодно теряют $250 миллиардов

22:53, 04 декабря 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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«Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить Демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет $250 млрд на незаконной миграции, не считая ужасного наркотрафика. Пограничная безопасность, включая стену, стоит $25 млрд», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что пограничная безопасность «окупает сама себя за два месяца».

Идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками. 

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Теги: #иммиграция#Дональд Трамп