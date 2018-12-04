Трамп рассказал, на чем США ежегодно теряют $250 миллиардов

По словам президента США Дональда Трампа, американская экономика теряет от нелегальной иммиграции $250 млрд ежегодно.

Президент США Дональд Трамп сравнил в своем твиттере потери США от нелегальной миграции с затратами на пограничную безопасность.

Читайте такжеТрамп заявил о намерении начать с Россией и Китаем переговоры о разоружении

«Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить Демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет $250 млрд на незаконной миграции, не считая ужасного наркотрафика. Пограничная безопасность, включая стену, стоит $25 млрд», — написал Трамп.

Он также подчеркнул, что пограничная безопасность «окупает сама себя за два месяца».

Идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками.