Мэй уточнила сроки голосования парламента по сделке с ЕС о Brexit

Голосование запланировано на следующую после обсуждений неделю — с 14 января 2019 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что голосование в британском парламенте по поводу соглашения Лондона с Евросоюзом об условиях Brexit состоится на третьей неделе января.

Данное заявление британский премьер сделала во время выступления перед депутатами в Палате общин, передает Reuters.

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Мэй пояснила что стороны намерены вернуться к дебатам, предваряющим голосование, 7 января. Голосование запланировано на следующую после этого неделю — с 14 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в ЕС оценили возможность возобновления переговоров по Brexit.