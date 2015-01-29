В Швеции умер шпион СССР времен "холодной войны"

Берглинг поступил на службу в SAPO в 1969 году. Он начал работать в подразделении, занимавшимся наблюдением за советскими дипломатами, и имел доступ ко всем досье на сотрудников советского посольства. Кроме того, он как офицер запаса был связующим звеном между двумя ведомствами — министерством обороны Швеции и контрразведкой страны. Берглинга постоянно отправляли в командировки с миссиями ООН — в том числе в Ливан в 1972 году, где он контактировал с резидентом ГРУ в Бейруте, передавая секретные сведения, пишет Дождь.

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В марте 1976 года Берглинг получил новую должность в SAPO и доступ к документам, где упоминались завербованные Швецией граждане СССР. В спецслужбе стали подозревать, что среди сотрудников работает «крот». Сдал Берглинга сотрудник КГБ Олег Гордиевский, который в течение нескольких лет сотрудничал с MI6 и другими разведками стран Запада.

Арестовали Берглинга только в 1979 году в Израиле во время очередной командировки на Ближний Восток. Как пояснил в интервью газете руководивший на тот момент SAPO Олаф Фрастедт, у властей Швеции на тот момент не было достаточного количества доказательств, чтобы передать дело в суд.

В декабре 1979 года суд Стокгольма приговорил Берглинга к пожизненному заключению.

В 1987 году Берглингу и его жене удалось скрыться от наблюдения во время отпуска, который ему разрешило руководство тюрьмы. Он бежал на Аландские острова, где укрылся в консульстве СССР. Оттуда он переправился в Финляндию, где пересек советскую границу в багажнике автомобиля сотрудника посольства СССР.

Некоторое время Берглинг жил в Москве, позже перебрался в Венгрию, опять вернулся в Москву, а во время распада Советского Союза уехал в Ливан. В 1994 году бежавшие супруги добровольно вернулись в Швецию. Осужденный за шпионаж провел в тюрьме еще три года, и был помилован в 1997 году.