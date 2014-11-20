В «ДНР» создают суды, которые будут приговаривать к расстрелам

Об этом сообщили в пресс-службе» «ДНР», передает Еспресо.TV

Председатели военно-полевых судов, в том числе военнослужащие - судьи, назначаются на должность и освобождаются от должности распоряжением "председателя Совета министров ДНР" по представлению "председателя Военного трибунала" и подчиняются "председателю Военного трибунала ДНР".

"Под юрисдикцию военно-полевых судов попадают такие дела, как: неподчинение приказу (распоряжению) командира, убийство, государственная измена, шпионаж, диверсия, умышленное уничтожение имущества, мародерство, разбой, грабеж, хищение и повреждение военного имущества, уклонение от воинской службы или дезертирство; а также другие преступления и правонарушения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.

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Также в "ДНР" сообщают, что "по каждому приговору, который приговаривает к смертной казни (расстрелу), военно-полевой суд немедленно направляет официальные уведомление председателю военного трибунала" ДНР "и Генпрокурору в письменной форме, которые, в свою очередь, обязаны незамедлительно организовать проверку законности и обоснованности приговора".

"Военно-полевым судам" подсудимы преступления, совершенные военнослужащими в должности до командира роты включительно. "Военному трибуналу" подсудимые преступления, совершенные военными начальниками на должности от начальника службы (командира батальона) и выше.