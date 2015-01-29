Немецкое издание раскрыло шпионские схемы России в Германии

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine.

На фоне разоблачения и задержания российских шпионов в США стали известны подробности работы разведки РФ и в других странах. Издание пишет, что в последнее время немецкая контрразведка отмечает активизацию российских спецслужб.

“Центром шпионажа является посольство РФ в Берлине: примерно треть из 120 работающих в Германии российских дипломатов работают на российские разведслужбы либо каким-либо образом связаны с ними, утверждают в Ведомстве по охране конституции Германии. Помимо этого, занимаются сбором разведданных сотрудники авиакомпании Аэрофлот, различных российских новостных агентств, а источниками зачастую выступают журналисты, причем не только российские. Например, недавно выяснилось, что российские спецслужбы пользовались услугами итальянских журналистов”, - сообщает издание.

Самыми приоритетными целями для российских шпионов в Германии является внешняя, оборонная, финансовая, энергетическая и европейская политика ФРГ, продолжает Frankfurter Allgemeine.

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“Сейчас наибольший интерес, по информации немецкой контрразведки, Россия проявляет к отношению различных политиков, политических партий и общественных групп к экономическим санкциям против России, а целью являются депутаты Бундестага и сотрудники министерств. Тем не менее, шпионы, как правило, предпочитают выходить не прямо на них, а на сотрудников политических фракций, через чьи руки проходит делопроизводство. Также богатую сырьем Россию крайне интересует немецкая энергетическая политика: Москва хочет получить ответ на вопрос, как Германия, будучи одной из самых мощных экономик мира, собирается компенсировать отказ от ядерной энергии и какая роль при этом отводится возобновляемым источникам энергии”, - говорится в статье.

Помимо агентов, при сборе информации Россия также использует последние технические разработки, утверждает автор статьи. Так, в начале 2013 года появились сведения о широкомасштабном шпионаже российских спецслужб в киберпространстве против МИДа ФРГ, посольств в странах Восточной Европы и немецких министерств. Операция называлась Красный октябрь, пишет издание.