В США рассказали о трех российских шпионах, одного из которых удалось арестовать

В США, в понедельник, сообщили об обвинениях в шпионаже трех граждан России, двое из которых имели дипломатический статус,сообщается на сайте ведомства, пишет Сноб.

Один из подозреваемых 39-летний Евгений Буряков арестован в Нью-Йорке, двое других — 40-летний Игорь Спорышев и 27-летний Виктор Подобный — воспользовались дипломатическим иммунитетом и покинули США.

Евгений Буряков, по данным Минюста, является сотрудником Службы внешней разведки (СВР) России. В США агент работал в представительстве неназванного российского банка, расположенного на Манхэттене.

Читайте такжеСуд Львова приговорил российского шпиона к 10 годам тюрьмы

Игорь Спорышев работал в США с ноября 2010-го по ноябрь 2014 года торговым представителем России в Нью-Йорке. Виктор Подобный приехал в Штаты на девять месяцев в декабре 2012 года как атташе при постоянной миссии России в ООН.

Спорышев и Подобный давали поручения Бурякову, установили сотрудники ФБР, которые начали следить за работником банка в марте 2012 года. За это время предполагаемые шпионы провели около 48 встреч, во время которых Буряков передавал Спорышеву различные предметы, например, сумку, журнал и клочок бумаги.

Обвиняемые в шпионаже собирали разведданные в пользу России. Их интересовала информация о санкциях против российских банков, сведения об американских разработках в области альтернативной энергетики. Россиян также обвиняют в вербовке жителей Нью-Йорка.

Выдвинутые им обвинения в случае признания виновными могут тянуть до 15 лет лишения свободы.