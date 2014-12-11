Российские шпионы вернулись в Европу из-за начала новой «холодной войны» - СМИ

Пользуясь методами СССР, российские спецслужбы пытаются продвигать интересы Москвы на Западе, влиять на общественное мнение и вербовать шпионов. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на издание Newsweek, напоминая о недавнем скандале в Латвии, где депутата Татьяну Зданоку заподозрили в шпионаже в пользу России.

Зданока возглавляет Альянс русскоязычных граждан Евросоюза. Она отрицает, что имеет какие-либо связи с российскими спецслужбами и называет подозрения "грязными трюками" ее политических оппонентов в Латвии. Издание пишет, что такие оправдания - типичный прием времен Холодной войны.

В латвийской разведке говорят, что расследование против Зданоки остановили. Но Латвия - не единственная страна, где за последний год значительно увеличилось количество российских шпионов. Служба защиты конституции Германии и шведское разведуправление Säpo тоже сообщают, что в их странах оживилась деятельность шпионов с началом войны на Востоке Украины.

"Главные европейские разведывательные управления подтверждают, что треть российских дипломатов в посольствах на самом деле работают на разведку", - говорится в статье.

Кроме того, российские агенты пытаются популяризировать в Европе мнение, что Кремль якобы имеет "законное право" изменять границы стран бывшего СССР. Для этого Москва использует так называемых "Russlandversteher" - "тех, кто понимает Россию". Они постоянно призывают к разрядке отношений между Брюсселем и Москвой и добиваются отмены санкций, которые называют "ошибкой".

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"В 50-х Советский Союз тратил большие средства на газеты, информационные агентства и установление связей с учеными на Западе. Британцы и американцы отвечали на эти шаги СССР аналогичным методом. Это продолжалось вплоть до 70-х годов. В 2000-х спецслужбы России возобновили игру и действуют такими же методами, что и десятки лет назад", - сказал глава кафедры журналистики в Университете Брунеля Пол Лашмар.

В это время, Москва называет неправительственные организации Запада, которые работают в России, "агентами влияния" и давит на них. Но, по словам Лашмара, это вряд ли правда, поскольку такая деятельность спецслужб вызвала бы скандал в США и ЕС.

"Во времена Холодной войны СССР вербовал коммунистов на Западе и делал из них своих агентов влияния. Однако "левые" на то время были непопулярны и не эффективны. КГБ заключало с ними соглашения, которые обязывали завербованных агентов вести пропагандистскую работу. Однако сейчас России значительно легче влиять на мнение западного общества, поскольку идеология больше не интересует Кремль", - говорится в статье.