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В США на борту самолета нашли человеческое сердце (видео)

18:47, 14 декабря 2018
Мир
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Контейнер с сердцем забыли отгрузить / фото joinfo.ua

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Орган из Калифорнии в Сиэтл отправила некоммерческая донорская организация. Курьер должен был забрать орган, однако из-за халатности после приземления контейнер с сердцем забыли отгрузить, а лайнер отправили в Даллас.

Уже в воздухе пилот объявил, что вынужден развернуть самолет из-за сверхважного груза на борту. Орган таки удалось вовремя доставить в донорское хранилище, и теперь сердечный клапан пересадят пациенту.

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Теги: #США