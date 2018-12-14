В США на борту самолета нашли человеческое сердце (видео)
18:47, 14 декабря 2018Мир
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Самолет пришлось развернуть, чтобы доставить сердце в донорское хранилище.
Контейнер с сердцем забыли отгрузить / фото joinfo.ua
В самолете американской компании "Southwest Airlines" нашли человеческое сердце.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Орган из Калифорнии в Сиэтл отправила некоммерческая донорская организация. Курьер должен был забрать орган, однако из-за халатности после приземления контейнер с сердцем забыли отгрузить, а лайнер отправили в Даллас.
Уже в воздухе пилот объявил, что вынужден развернуть самолет из-за сверхважного груза на борту. Орган таки удалось вовремя доставить в донорское хранилище, и теперь сердечный клапан пересадят пациенту.
В самолете американской компании "Southwest Airlines" нашли человеческое сердце
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