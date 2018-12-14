В Кремле заявили, что не намерены отпускать украинских моряков ради встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского президента считает, что позиция США о невозможности встречи Трампа с Путиным до освобождения захваченных военнопленных украинцев не является причиной для «нарушения хода судебного разбирательства».

В Кремле заявили, что ради встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным не намерены отпускать военнопленных украинских моряков, захваченных в районе Керченской протоки.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу УНИАН прокомментировать соответствующее заявление советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

«По-прежнему убеждены, что это встреча в равной степени важна как для Москвы, так и для Вашингтона», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что позиция США о невозможности встречи Путина и Трампа до освобождения пленных украинских моряков и кораблей «не может являться основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ».

Песков при этом подчеркнул, что российская сторона сохраняет готовность для проведения двухсторонней встречи на высшем уровне, а также иных встреч на различных уровнях для начала «проговора тех срочных вопросов, касающихся и наших двух стран, и вопросов стратегической безопасности всего мира».

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На уточняющий вопрос УНИАН, не кажется ли ему, что пленные украинские военные моряки и три корабля «мешают» обсуждению мировых проблем, Песков сказал: «Безусловно, нам так кажется, и мы здесь согласны, и поэтому рассчитываем, что к такому же выводу придут и США».

Кроме того, на вопрос УНИАН, повлияет ли позиция США на судьбу украинских пленных, он сказал: «На судьбу украинской команды может повлиять ход следствия, а также, если до этого дойдет – решение суда».

На еще один уточняющий вопрос УНИАН, означает ли, что моряков и корабли могут освободить до судебного разбирательства по существу, Песков сказал: «Ведется следствие, по результатам следствия документы передаются или не передаются в суд. Здесь все в руках следствия – есть факт нарушения госграницы, есть нарушители госграницы и приобщенные к делу вот эти катера».

Как сообщал УНИАН, 13 декабря советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина не произойдет до тех пор, пока российская сторона не освободит захваченные вблизи Керченского пролива украинские суда и 24 моряков.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».