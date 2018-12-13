Страсбургский стрелок убит в ходе спецоперации полиции

Подозреваемого застрелили примерно в двух километрах от места нападения, которое подозреваемый совершил во вторник.

Шериф Шекатт, который подозревался в вооруженном нападении на посетителей рождественского рынка в Страсбурге, убит в четверг вечером в районе Нейдорф, недалеко от границы с Германией.

Об этом журналистам сообщили источники в полиции Франции, передает Би-Би-Си.

Как сообщают французские СМИ, он был застрелен в ходе полицейской операции, начавшейся примерно в девять вечера по местному времени.

Это произошло примерно в двух километрах от места нападения, которое подозреваемый совершил во вторник.

Reuters, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что в районе, где проводилась полицейская операция действительно была слышна стрельба, а над этим районом кружил полицейский вертолет.

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Террорист прятался на складе в районе Мено, неподалеку от района Нейдорф, уточняет РБК со ссылкой на France Info.

Согласно сообщению местного издания DNA, он был найден на улице Лазарет в районе Нейдорф. При себе у террориста был пистолет и нож. Издание со ссылкой на источники утверждает, что Шекатт первым атаковал полицейских и был ликвидирован ответным огнем. France Info подтверждает это сообщение. При стрельбе ни один из полицейских не пострадал.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.