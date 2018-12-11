В центре Страсбурга произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

Район, где произошел инцидент, находится недалеко от площади, где расположена новогодняя ярмарка.

В центре французского города Страсбург произошла стрельба.

В результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на экстренные службы.

Район, где произошел инцидент, находится недалеко от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.

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BBC News со ссылкой на местную полицию пишет, что при стрельбе пострадали шесть человек, один погиб.

Позже в полиции уточнили, что при стрельбе пострадали десять человек, один погиб.

По информации BFM, число погибших в результате стрельбы выросло до двух человек.

Человек, открывший стрельбу, скрылся с места происшествия, его разыскивают. Источник BFM сообщил, что личность стрелявшего уже установлена. Как рассказал изданию владелец одного из магазинов, стрельба продолжалась около 10 минут.

Госпиталь Страсбурга перевели в режим чрезвычайной ситуации. Место происшествия и окрестности оцепили. Там остановлено движение транспорта.

Сотрудник пресс-службы Европейского парламента Эммануэль Фулон написал в твиттере, что после звуков, похожих на выстрелов, на улице началась паника. Со ссылкой на службу безопасности парламента Фулон сообщил, что открывший стрельбу человек сбежал.

Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус «парламентской столицы Европы». Сейчас в Страсбурге находятся такие важнейшие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.

Напомним, в начале ноября правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на президента Эмманюэля Макрона.