США хотят бороться с ростом влияния России в Африке

По словам Болтона, Москва в процессе укрепления своего присутствия в регионе плюет на верховенство закона и права человека.

Развитие экономических связей со странами Африки станет «первоочередным приоритетом» для США. В частности, Вашингтон будет работать над тем, чтобы создать возможности в регионе для американского бизнеса и защитить независимость африканских государств, поскольку это входит в американские интересы.

Об этом, как пишет Reuters, сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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«Конкуренты за большую власть, в частности Китай и Россия, быстро расширяют свое политическое и финансовое влияние в Африке. Они умышленно и агрессивно направляют свои инвестиции в регион, чтобы одержать конкурентные преимущества над США», - сказал он.

Он добавил, что Китай использует взятки, сомнительные сделки и стратегически использует долговые обязательства, чтобы сделать Африку «заложницей желаний и требований Пекина».

«Китайские инвестиционные практики насквозь пронизаны коррупцией», - сказал Болтон.

Россию в своих комментариях он тоже не жалел.

«По всему континенту Россия развивает свои экономические и политические отношения, пренебрегая при этом верховенством закона, ответственностью и прозрачностью управления», - подчеркнул он.

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При этом, Болтон обвинил Россию в том, что она продает оружие и энергоносители странам при условии, что на заседаниях ООН они будут голосовать за решения, «которые будут держать автократов при власти, подрывать мир и безопасность и идти в разрез с интересами африканских народов».