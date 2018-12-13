Die Welt: Удостоверение Штази напоминает, кто такой Путин на самом деле

Найденный документ когда-то позволял российскому автократу кушать в столовой немецких спецслужб, но не только это.

Когда речь заходила о «друзьях», у работников Штази что-то сжималось внутри. И этот эффект ощущали все: от агентов и вплоть до генералов спецслужбы коммунистической ГДР.

Ведь «друзьями» было принято называть уважаемых товарищей из КГБ Советского Союза. Это были те, кто, собственно, создал Министерство государственной безопасности ГДР в 1947 году и кто руководил спецслужбами диктатуры "Социалистической единой партии Германии» на протяжении почти сорока лет, пишет Die Welt.

И вот теперь в архиве отдела Штази в Дрездене нашли удостоверение Владимира Путина, которое удостоверяет его принадлежность к немецкой спецслужбе. Оно было выдано 31 декабря 1985 года и действовало до конца 1989-го. Как пояснил директор дрезденского отдела архива бывшей спецслужбы ГДР Конрад Фельбер, этот документ позволял Путину заходить в здание Штази без проверок и задержек. Например, он мог ходить кушать в столовую Министерства государственной безопасности социалистической Германии.

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Фельбер добавляет, что удостоверение фактически означает, что Путин по крайней мере номинально, был сотрудником Штази. Но это не означает, что он был немецким агентом на самом деле. Наоборот. Существовал неформальный приказ выдавать такие удостоверения немецких спецслужб агентам КГБ СССР. Статья 5 протокола, подписанного 29 марта 1978 года министром государственной безопасности ГДР Эрихом Мильке и тогдашним председателем КГБ Юрием Андроповым, говорит: «Связные офицеры представительства КГБ в Министерстве госбезопасности ГДР будут выполнять свои задачи на основе документов, выданных Министерством госбезопасности ГДР, которые позволят им входить в служебные помещения министерства».

Нынешний президент России Владимир Путин служил в КГБ с 1975 года. После 10 лет службы его перевели в ГДР, где он официально был офицером местного отдела КГБ для поддержания связи со Штази. Вообще, это была второстепенная и незначительная работа. Но капитан, а позже майор и подполковник КГБ добился уважения от своих коллег из ГДР.

До сих пор не понятно, чем Путин занимался в Дрездене на самом деле. Некоторые фрагменты разведывательных документов и две официальные награды указывают на то, что он был более важной фигурой, чем предполагал его формальный ранг и полномочия. Во всяком случае он проявлял большую самоуверенность даже во время контактов со значительно старшими по званию офицерами Штази. Это доказывает письмо Путина генерал-майору Хорсту Бюхму, который возглавлял отдел немецкой спецслужбы в Дрездене, написанный в сентябре 1989 года. В нем он просил руководителя Штази предоставить «эффективную помощь в деле, детали которого раскрытыми не будут». Младшие по званию агенты так обычно не писали и не говорили.

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Всего в ГДР было 15 так называемых региональных отделений КГБ, привязанных к местным спецслужбам. И это была вполне обычная практика в бывшем Восточном блоке. Советские «друзья» постоянно вмешивались в работу коллег из Штази. Вдобавок, КГБ действовал в социалистической Германии на собственное усмотрение. Информаторы, которые работали на «советских товарищей», были неприкосновенными для Министерства госбезопасности ГДР.

Издание Die Welt полагает, что все документы, которые хоть как-то разоблачали суть работы Путина в социалистической Германии, уже давно уничтожены. В конце концов, он руководит Россией почти 20 лет и при этом пользуется неограниченной властью. Впрочем, существуют зацепки, которые указывают на то, что Путин руководил собственной сетью информаторов в ГДР.

Одно можно сказать наверняка: Путин был свидетелем событий в начале декабря 1989 года, когда граждане ГДР захватили здание Штази в Дрездене, а также окружили отделение КГБ, расположенное всего в 50 метрах от районной администрации Министерства госбезопасности. Он принимал участие в уничтожении секретных документов, когда восставшие немцы пытались проникнуть внутрь. Тогда 37-летний подполковник Путин, который был значительно худее, чем сегодня, прибег к типичной советской тактики под названием «маскировка». Это такой маневр для отвлечения внимания. Он соврал, что был лишь переводчиком, хотя на самом деле на то время Путин был как минимум заместителем начальника отдела КГБ. Демонстранты успокоились и ушли. Это был не единственный, но важный опыт Путина в годы работы в ГДР.

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Найденное удостоверение Штази с его именем напоминает, что нынешний президент России был не просто представителем доминирующей власти СССР в восточной Германии, а жестоким и непреклонным офицером разведки, который прошел подготовку в Московской школе КГБ. Он был одним из «друзей», которого его коллеги в Министерстве госбезопасности ГДР боялись. Он был тем, кто мог спокойно и беспрепятственно зайти в местное отделение Штази, чтобы встретиться с кем-то или просто поесть.