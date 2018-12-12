Эрдоган анонсировал новую военную операцию против курдов в Сирии
Турция через несколько дней начнет новую военную операцию против курдских отрядов на восточном берегу реки Евфрат на севере Сирии, заявил в среду, 12 декабря, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы начнем операцию, чтобы очистить восток от Евфрата от сепаратистской террористической организации через несколько дней", - отметил он, пишет DW.
Незадолго до этого заявления в американском министерстве обороны заявили, что установили на границе между Сирией и Турцией наблюдательные посты. Представитель Пентагона сообщил, что это сделано для того, чтобы "устранить обеспокоенность партнера по НАТО - Турции", передает агентство dpa.
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Анкара неоднократно заявляла о своем недовольстве планом установления американских наблюдательных постов, поскольку считает, что они предназначены для защиты курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Впрочем, Эрдоган отметил, что турецкая операция в Сирии будет направлена не против сил США. "Нашей целью не является американские солдаты", - заявил он.