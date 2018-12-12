Эрдоган анонсировал новую военную операцию против курдов в Сирии

За несколько дней Турция начнет военную операцию против курдских отрядов на восточном берегу реки Евфрат в Сирии, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Американские военные разместили между двумя странами наблюдательные посты.

Турция через несколько дней начнет новую военную операцию против курдских отрядов на восточном берегу реки Евфрат на севере Сирии, заявил в среду, 12 декабря, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы начнем операцию, чтобы очистить восток от Евфрата от сепаратистской террористической организации через несколько дней", - отметил он, пишет DW.

Незадолго до этого заявления в американском министерстве обороны заявили, что установили на границе между Сирией и Турцией наблюдательные посты. Представитель Пентагона сообщил, что это сделано для того, чтобы "устранить обеспокоенность партнера по НАТО - Турции", передает агентство dpa.

Читайте такжеКремль отказался от посредничества Турции в разрешении керченского кризиса

Анкара неоднократно заявляла о своем недовольстве планом установления американских наблюдательных постов, поскольку считает, что они предназначены для защиты курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG). Впрочем, Эрдоган отметил, что турецкая операция в Сирии будет направлена не против сил США. "Нашей целью не является американские солдаты", - заявил он.