Названы самые высокооплачиваемые писатели по версии Forbes

В рейтинг впервые попал публицист Майкл Вольфф с книгой "Огонь и ярость" об американском президенте Дональде Трампе.

Самым высокооплачиваемым писателем 2018 года стал Джеймс Паттерсон.

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Согласно рейтингу Forbes, за год он заработал $86 млн и продал только в США 4,8 млн своих книг. Паттерсон - автор детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Он уже в десятый раз возглавляет рейтинг.

На втором месте - Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. Она заработала в этом году $54 млн, а это на $41 млн меньше, чем в прошлом году.

На третьем месте "король ужасов" Стивен Кинг. За год в США продали 2,7 млн экземпляров его книг, сам писатель заработал на этом $27 млн.

В рейтинг впервые попал публицист Майкл Вольфф с книгой "Огонь и ярость" об американском президенте Дональде Трампе. С июня 2017 года по июнь 2018 года Вольфф заработал $13 млн.