Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной по версии Forbes

Она возглавляет рейтинг седьмой год подряд.

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь оказалась на первом месте в рейтинге ста самых влиятельных женщин года по версии журнала Forbes.

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Она возглавляет рейтинг седьмой год подряд. Журнал указывает, что Меркель, несмотря на то, что не будет переизбираться на пост канцлера в 2021 году, все еще «остается-де-факто лидером Европы».

Второе место сохранила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, третье место у главы МВФ Кристин Лагард. Занимавшая третье место в 2017 году супруга Билла Гейтса, благотворитель Меринда Гейтс опустилась на шестое место.

Американская певица Бейонсе заняла 50 место, а глава дипломатии ЕС Федерика Могерини оказалась на 67 месте.