Снегопад нанес Нью-Йорку ущерб в 200 миллионов долларов

Такую оценку дала аудиторская компания Moody's Analytics, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press,.

Из-за снегопада и приостановки работы общественного транспорта многие жители Нью-Йорка, по мнению аналитиков, были вынуждены отказаться от походов в магазины, посещения ресторанов, кинотеатров и музеев, в результате чего предприниматели недосчитались выручки.

В свою очередь, вице-президент консультационной фирмы Planalytics Эван Голд отметил, что северо-восточные американские штаты, пострадавшие от непогоды, понесли в общей сложности убытки на 500 миллионов долларов. По его словам, это не такая большая сумма, так как в 2014 году ущерб от непогоды, по разным оценкам, достигал 50 миллиардов долларов.

Читайте такжеСША накрыл снежный шторм, введено чрезвычайное положение (фото)Власти Нью-Йорка отменили тысячи авиарейсов, были закрыты дороги, туннели, мосты, приостановлена работа почти всех видов общественного транспорта, школ и ряда госучреждений в Нью-Йорке, Коннектикуте, а также Бостоне и севернее него.