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Участники протестов во Франции опубликовали манифест своих требований из 25 пунктов

10:31, 10 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Документ разместил сайт Le Libre Penseur, пишет LB.ua.

Если изначально протестующие требовали от властей отказаться от повышения налогов на топливо, то теперь их требования разделены на категории: политические, экономические, экологические и геополитические требования.

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1. Созвать всенародное собрание для реформы налогообложения. Законодательно запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина.

2. Повысить на 40% минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум.

3. Создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и т.д.

4. Немедленно приступить к строительству 5 млн единиц доступного жилья, тем самым обеспечив снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Строго наказывать мэрии и префектуры, оставляющие бездомных под открытым небом.

5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии. Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить спасать неликвидные банки за деньги налогоплательщиков.

6. Аннулировать внутренний долг.

7. При народной поддержке переписать Конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной инициативе.

8. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности, а также запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству.

9. Выйти из Европейского Союза и возобновить оборот собственной валюты.

10. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 млрд евро, которые 40 крупнейших компаний должны государству.

11. Прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество (аэропорты, железные дороги и автострады, парковки).

12. Убрать с дорог радары и камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются ни чем иным как завуалированным налогом.

13. Исключить идеологию из национальной системы образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.

14. В сфере юстиции - увеличить бюджет в четыре раза. Прописать в законах максимальное разрешенное время ожидания для юридических процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.

15. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ и налоговые поблажки журналистам.

16. Гарантировать гражданские свободы. Прописать в конституции полный запрет на вмешательство государства в дела образования, здравоохранения и института семьи.

17. Законом обязать производителей техники продлить срок годности до 10 лет минимум. Обязать их иметь в наличии запчасти.

18. Как можно быстрее запретить производство и обращение пластиковой тары и прочей упаковки, засоряющей окружающую среду.

19. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. Провести всенародный съезд по реформе здравоохранения.

20. Запретить ГМО и пестициды. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.

21. Заново провести индустриализацию  с целью отказа от импорта как причиняющего наибольший вред экологии.

22. Немедленно выйти из НАТО  и законодательно запретить использование французских войск в агрессивных войнах.

23. Отношения Франции и Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство. Отдать деньги и собственность диктаторов, нажитые нечестным путем, народу Африки. Немедленно вернуть домой французские войска. Покончить с колониальной системой, которая обязывает африканские страны держать валютные запасы в центробанке Франции, которая удерживает Африку в нищете. Вести переговоры как равные с равными.

24. Прекратить поток иммигрантов, на которых у Франции нет средств для принятия и интеграции.

25. Во внешней политике - исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям.

Напомним, французские власти решили отменить повышение налога на топливо, которое было запланировано на 1 января, из-за массовых протестов "желтых жилетов". Демонстрации, которые переросли в уличные столкновения и вандализм в Париже в минувшие выходные, начались в ноябре в знак протеста повышения налогов на топливо, за счет которого власти собирались финансировать природоохранные мероприятия.

Митинги быстро стали организованным движением против президента Эммануэля Макрона. Его обвиняют в проведении политики, которая особенно ударила по небогатым семьям.

Это самые масштабные беспорядки во Франции за последние 50 лет. По последним данным, число задержанных превысило 1700 человек.

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Новость в сюжете: Протесты "желтых жилетов" во Франции
Теги: #протесты в Париже#протесты во Франции