Участники протестов во Франции опубликовали манифест своих требований из 25 пунктов
Участники акции протестов "желтых жилетов" во Франции опубликовали манифест из 25 пунктов со своими требованиями к правительству.
Документ разместил сайт Le Libre Penseur, пишет LB.ua.
Если изначально протестующие требовали от властей отказаться от повышения налогов на топливо, то теперь их требования разделены на категории: политические, экономические, экологические и геополитические требования.
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1. Созвать всенародное собрание для реформы налогообложения. Законодательно запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина.
2. Повысить на 40% минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум.
3. Создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и т.д.
4. Немедленно приступить к строительству 5 млн единиц доступного жилья, тем самым обеспечив снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Строго наказывать мэрии и префектуры, оставляющие бездомных под открытым небом.
5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии. Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить спасать неликвидные банки за деньги налогоплательщиков.
6. Аннулировать внутренний долг.
7. При народной поддержке переписать Конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной инициативе.
8. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности, а также запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству.
9. Выйти из Европейского Союза и возобновить оборот собственной валюты.
10. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 млрд евро, которые 40 крупнейших компаний должны государству.
11. Прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество (аэропорты, железные дороги и автострады, парковки).
12. Убрать с дорог радары и камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются ни чем иным как завуалированным налогом.
13. Исключить идеологию из национальной системы образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.
14. В сфере юстиции - увеличить бюджет в четыре раза. Прописать в законах максимальное разрешенное время ожидания для юридических процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.
15. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ и налоговые поблажки журналистам.
16. Гарантировать гражданские свободы. Прописать в конституции полный запрет на вмешательство государства в дела образования, здравоохранения и института семьи.
17. Законом обязать производителей техники продлить срок годности до 10 лет минимум. Обязать их иметь в наличии запчасти.
18. Как можно быстрее запретить производство и обращение пластиковой тары и прочей упаковки, засоряющей окружающую среду.
19. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. Провести всенародный съезд по реформе здравоохранения.
20. Запретить ГМО и пестициды. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.
21. Заново провести индустриализацию с целью отказа от импорта как причиняющего наибольший вред экологии.
22. Немедленно выйти из НАТО и законодательно запретить использование французских войск в агрессивных войнах.
23. Отношения Франции и Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство. Отдать деньги и собственность диктаторов, нажитые нечестным путем, народу Африки. Немедленно вернуть домой французские войска. Покончить с колониальной системой, которая обязывает африканские страны держать валютные запасы в центробанке Франции, которая удерживает Африку в нищете. Вести переговоры как равные с равными.
24. Прекратить поток иммигрантов, на которых у Франции нет средств для принятия и интеграции.
25. Во внешней политике - исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям.
Напомним, французские власти решили отменить повышение налога на топливо, которое было запланировано на 1 января, из-за массовых протестов "желтых жилетов". Демонстрации, которые переросли в уличные столкновения и вандализм в Париже в минувшие выходные, начались в ноябре в знак протеста повышения налогов на топливо, за счет которого власти собирались финансировать природоохранные мероприятия.
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