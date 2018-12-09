Протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" во Франции - министр
Протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" во Франции.
Читайте такжеПротесты во Франции является "практическим экзаменом" иностранных агентов спецслужб России – СБУ
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.
Министр назвал ситуацию "кризисом" как для общества, так и для демократии. "Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики", - сказал он во время визита в магазины в Париже, которые были повреждены во время акций протеста.
Особенно сильно пострадала столица: разбиты окна, сожжены автомобили, разоренны магазины. В парижских демонстрациях в субботу приняли участие 10 тысяч человек.
В эти выходные закрыты несколько туристических объектов в столице, в частности, Эйфелева башня и музей Лувр.
"Вчера произошло гораздо больше вреда, чем неделю назад", - сказал заместитель мэра Эммануэль Грегуар.
Однако он добавил, что по сравнению с прошлой неделей, было меньше травмированных.
По оценкам, розничные торговцы потеряли около 1 миллиарда евро с начала протестов 17 ноября.
Ле Мэр заявил на прошлой неделе, перед последними протестами, что торговля в ресторанах упала на 20-50%.
Тем временем власти Парижа заявляет, что беспорядки нанесли ущерба на миллионы евро.
Как сообщал УНИАН, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестовали.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать "важные объявления" в начале следующей недели.