Протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" во Франции - министр

Особенно сильно пострадал Париж: разбиты окна, сожжены автомобили, разоренны магазины.

Протесты "желтых жилетов" привели к "экономической катастрофе" во Франции.

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Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на заявление министра финансов Франции Бруно Ле Мэра.

Министр назвал ситуацию "кризисом" как для общества, так и для демократии. "Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики", - сказал он во время визита в магазины в Париже, которые были повреждены во время акций протеста.

Особенно сильно пострадала столица: разбиты окна, сожжены автомобили, разоренны магазины. В парижских демонстрациях в субботу приняли участие 10 тысяч человек.

В эти выходные закрыты несколько туристических объектов в столице, в частности, Эйфелева башня и музей Лувр.

"Вчера произошло гораздо больше вреда, чем неделю назад", - сказал заместитель мэра Эммануэль Грегуар.

Однако он добавил, что по сравнению с прошлой неделей, было меньше травмированных.

По оценкам, розничные торговцы потеряли около 1 миллиарда евро с начала протестов 17 ноября.

Ле Мэр заявил на прошлой неделе, перед последними протестами, что торговля в ресторанах упала на 20-50%.

Тем временем власти Парижа заявляет, что беспорядки нанесли ущерба на миллионы евро.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен сделать "важные объявления" в начале следующей недели.