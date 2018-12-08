В Париже появились первые баррикады (фото)

Для строительства барьера протестующие используют всё, что видят вокруг: бетонные плиты, мусорные баки и даже деревья.

Протестующие в Париже "желтые жилеты" начали устанавливать на улицах города первые баррикады.

Читайте такжеПід час протестів "жовтих жилетів" в Парижі розгорнули прапор "ДНР" (фото)

Для строительства барьера протестующие используют всё, что видят вокруг: бетонные плиты, мусорные баки и даже деревья, сообщает Reuters.

Таким образом протестующие пытаются отгородиться от правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже порядок охраняют 8 тысяч полицейских,что на 3 тысячи больше, чем в прошлые выходные. Вдоль улиц французкой столицы стоят полицейские фургоны и бронемашины. Ещё до начала акции полиция задержала более 300 человек.

Также протесты "желтых жилетов" проходят сегодня в Бельгии. В Брюсселе правоохранители задержали уже более 100 человек.