В Париже появились первые баррикады (фото)
15:51, 08 декабря 2018Мир
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Для строительства барьера протестующие используют всё, что видят вокруг: бетонные плиты, мусорные баки и даже деревья.
Барикады в Париже / REUTERS
Протестующие в Париже "желтые жилеты" начали устанавливать на улицах города первые баррикады.
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Для строительства барьера протестующие используют всё, что видят вокруг: бетонные плиты, мусорные баки и даже деревья, сообщает Reuters.
Таким образом протестующие пытаются отгородиться от правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Париже порядок охраняют 8 тысяч полицейских,что на 3 тысячи больше, чем в прошлые выходные. Вдоль улиц французкой столицы стоят полицейские фургоны и бронемашины. Ещё до начала акции полиция задержала более 300 человек.
Также протесты "желтых жилетов" проходят сегодня в Бельгии. В Брюсселе правоохранители задержали уже более 100 человек.
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