Медведчук в Донецке встретился с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР"

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, встреча носила характер предварительных консультаций перед предстоящими переговорами в минском формате.

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На консультациях в Донецке также присутствовали представители боевиков на минских переговорах Денис Пушилин и Владислав Дейнего.