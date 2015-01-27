Медведчук в Донецке встретился с главарями боевиков "ДНР" и "ЛНР"

03:23, 27 января 2015
Мир
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Бывший глава Администрации президента Украины, кум Владимира Путина Виктор Медведчук встретился в Донецке с главарями "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницьким.

Медведчук

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам Пескова, встреча носила характер предварительных консультаций перед предстоящими переговорами в минском формате.

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На консультациях в Донецке также присутствовали представители боевиков на минских переговорах Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

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