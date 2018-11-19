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Более тысячи македонцев под дождем митинговали против изменения названия страны (фото)

02:57, 19 ноября 2018
Мир
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Протест в Скопье 18 ноября / REUTERS

Более тысячи человек митинговали в столице Македонии Скопье против соглашения с соседней Грецией относительно изменения названия страны.

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Участники собрались перед зданием парламента 18 ноября, передает Радио Свобода.

Правительство Македонии 2 ноября одобрило проект изменений в конституцию, которые предусматривают изменение названия страны на Северную Македонию. Теперь пакет правок передадут в парламент для имплементации. Ориентировочно это произойдет в январе следующего года.

В случае утверждения изменения названия страны в парламенте Македонии, далее соглашение должен ратифицировать парламент Греции, чтобы оно начало действовать.

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Теги: #название#Македония