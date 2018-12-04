Победа "желтых жилетов": премьер Франции объявил о приостановке роста налогов на топливо (видео)
Премьер-министр Франции Эдуард Филип объявил о приостановке дальнейшего повышения налога на топливо.
Об этом сообщает Associated Press.
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Как сообщал УНИАН, во Франции с 17 ноября продолжаются акции против повышения цен на топливо, организованные инициативой "Желтые жилеты". Протестное движение направлено против планов правительства продолжить повышение налогов на топливо в 2019 году. Участники акций заявляют, что повышение налога уже привело к росту цен на топливо до уровня, который не наблюдался с начала 2000-х годов. Сейчас один литр бензина А-95 во Франции стоит около двух евро.
В субботу, 2 декабря, протесты разразились с новой силой. Наиболее разрушительным масштаб оказался в Париже, где протестующие жгли автомобили, громили витрины и даже серьезно повредили Триумфальную арку. Несколько сотен человек задержаны, более сотни получили ранения только во французской столице.
Власти Франции даже задумалась над возможностью чрезвычайного положения, чтобы предотвратить повторение насилия.