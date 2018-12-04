В Италии арестовали главаря "Коза ностры" и еще полсотни мафиози

Членам мафиозной структуры предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях.

На Сицилии арестовали главаря "Коза ностры" Сеттимино Минео и еще 45 членов самой известной мафиозной структуры.

Об этом сообщает ANSA.

Членам мафиозной структуры предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях. Отмечается, что аресты верхушки «Коза ностры», которые провели карабинеры провинции Палермо, стали итогом длительной спецоперации.

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Издание также сообщает, что в последнее время мафиози переживали достаточно сложный период реорганизации, связанный с длительным отсутствием жесткого централизованного руководства. В итоге боссы нескольких кланов "Коза ностры" приняли решение о воссоздании руководящей структуры мафии, наделив Минео полномочиями так называемого "крестного отца".

Стоит отметить, что 80-летний Минео возглавил "Коза ностру" в ноябре прошлого года после смерти предыдущего главаря мафии Тото Риины, который отбывал в тюрьме пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, в январе в Сицилии правоохранители провели масштабную спецоперацию, во время которой были задержаны 40 членов мафиозного клана. Все они имели отношение к клану "Коза ностра". Их обвиняют в ряде преступлений.