В США из-за сильной метели на трассе столкнулись 18 автомобилей

Об этом сообщает Lenta.ru со ссыкой на Associated Press.

Авария, спровоцированная сильным бураном, произошла в 13:40 по местному времени на шоссе 80 в районе поселка Клэрион. В условиях плохой видимости на трассе, как сообщили спасатели, столкнулись девять грузовых и столько же легковых автомобилей.

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Два человека погибли на месте ДТП, еще один умер по дороге в больницу. Травмы получили порядка 20 человек, состояние трех из них оценивается как тяжелое. Часть пострадавших доставили в местную больницу, тех, кто получил наиболее серьезные ранения, отправили в Питтсбург.

Один из попавших в аварию грузовиков, по данным спасателей, перевозил опасный груз, однако утечек зафиксировано не было. Тем не менее, трасса закрыта до конца дня.