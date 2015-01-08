В США из-за сильной метели на трассе столкнулись 18 автомобилей
Три человека погибли, десятки пострадали в результате аварии с участием 18 автомобилей, произошедшей в среду, 7 января, в американском штате Пенсильвания.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссыкой на Associated Press.
Авария, спровоцированная сильным бураном, произошла в 13:40 по местному времени на шоссе 80 в районе поселка Клэрион. В условиях плохой видимости на трассе, как сообщили спасатели, столкнулись девять грузовых и столько же легковых автомобилей.
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Два человека погибли на месте ДТП, еще один умер по дороге в больницу. Травмы получили порядка 20 человек, состояние трех из них оценивается как тяжелое. Часть пострадавших доставили в местную больницу, тех, кто получил наиболее серьезные ранения, отправили в Питтсбург.
Один из попавших в аварию грузовиков, по данным спасателей, перевозил опасный груз, однако утечек зафиксировано не было. Тем не менее, трасса закрыта до конца дня.