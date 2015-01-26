Польша не будет участвовать в вооруженном конфликте на Донбассе - премьер-министр

Польша не будет участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом заявила премьер-министр Эва Копач сегодня в эфире Польского радио.

"Я считаю, что поляки сегодня заслуживают того, чтобы им честно, четко и правдиво сказали, что Польша не собирается ни на какую войну. Польша не будет участвовать ни в каких вооруженных конфликтах", - сказала она, комментируя заявление одного из кандидатов в президенты Польши Анджея Дуды, который на минувшей неделе сказал, что польской власти "стоит подумать" над таким вариантом.

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Копач надеется, что все кандидаты в президенты Польши (выборы состоятся в этом году), будут разделять ее позицию.

По словам Копач, глава государства - представитель правящей партии "Гражданская платформа" Бронислав Коморовский разделяет такую точку зрения, "и точно не будет никого высылать на войну".

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты от крупнейшей оппозиционной партии "Закон и справедливость" Анджей Дуда, комментируя заявление одного из польских политиков о необходимости направить польских военных на Донбасс, сказал, что это "тяжелое решение", над которым "нужно хорошо подумать", но "стоит" рассмотреть такую возможность.

Согласно польскому законодательству, военных для участия в заграничных кампаниях может направить президент Польши, решение которого должно утвердить правительство.

23 января генерал польской армии в отставке Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша не может самостоятельно направить своих военных в Украину, поскольку должна согласовывать подобные решения с другими государствами НАТО. По его словам, сейчас нет предпосылок для такого решения.