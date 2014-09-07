На востоке Украины разворачивается международный вооруженный конфликт - Amnesty International

Об этом говорится в пресс-релизе организации.

“Все стороны конфликта уже продемонстрировали свое пренебрежение к жизни гражданского населения, а также откровенно нарушают свои международные обязательства”, - сказал Салил Шетти, Генеральный Секретарь Amnesty International, который находится с официальным визитом в Киеве.

“Доказательства, которыми мы располагаем, указывают на то, что Россия разжигает конфликт путем прямого вмешательства, а также путем поддержки сепаратистов на востоке Украины. Россия должна остановить бесперебойный поток вооружения и другую помощь сепаратистам, поскольку именно они прибегают к тяжелым нарушениям прав человека в регионе.”

Читайте такжеПорошенко: Россия может "взять" не только Киев, но и любой город, если мир не объединитсяКремль многократно отрицал любую причастность к боевым действиям на территории Украины, однако спутниковые снимки и свидетельства, собранные организацией, указывают на неоспоримые доказательства того, что военные действия переросли в то, что Amnesty International сейчас рассматривает как международный вооруженный конфликт.

На снимках изображены новые позиции артиллерии, расположенной в пределах границ Украины в период с 13 по 29 августа, включая единицы артиллерии - очевидно гаубицы калибром 122-мм Д-30 - повернутые на запад. На двух позициях находятся машины боевого обеспечения и объекты, которые выглядят как бункеры. На снимке от 29 августа можно увидеть шесть бронированных разведывательно-дозорных машин (скорее всего БРДМ-2с).

Еще одну подобную позицию артиллерии можно увидеть в поле на северо-восток от первой, описанной выше, также непосредственно на территории Украины. Изображение от 26 августа 2014 года указывает на шесть самоходных гаубиц относительно повышенной готовности (скорее всего, это 2С19 Мста-С 152-мм), нацеленных на юго-запад, где расположены подразделения украинской армии.

В период с 26 по 29 августа 2014 года артиллерия была передислоцирована на запад и приведена на позиции, находящиеся в пределах Украины. 29 августа на изображении спутника появилось то, что очень напоминает многочисленные единицы военной техники, расположенные на местности вдоль линии деревьев и на соседнем поле.

“Эти спутниковые снимки, факты задержания российских военных подразделений на территории Украины и свидетельства очевидцев передвижения российских вооруженных отрядов и военной техники через границу не оставляют никаких сомнений в том, что теперь это международный вооруженный конфликт”, - отметил Шетти.

Amnesty International призывает все стороны конфликта, включая Россию, прекратить нарушение законов войны.