цей матеріал доступний українською

В результате взрыва возле химзавода в Китае погибли более 20 человек, есть раненые (фото, видео)

03:50, 28 ноября 2018
Мир
21 0
Правоохранители расследуют причину взрыва / Twitter

Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters.

В результате взрыва вблизи химического завода в северной провинции Хэбэй в Китае погибли 22 человека, еще по меньшей мере столько же получили ранения.

Правоохранители расследуют причину взрыва в городе Чжанцзякоу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Китай#взрыв на химзаводе