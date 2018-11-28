В результате взрыва возле химзавода в Китае погибли более 20 человек, есть раненые (фото, видео)

При взрыве погибли 22 человека, еще по меньшей мере столько же получили ранения.

В результате взрыва вблизи химического завода в Китае погибли более 20 человек, есть раненые. Об этом сообщили местные власти, пишет Reuters. В результате взрыва вблизи химического завода в северной провинции Хэбэй в Китае погибли 22 человека, еще по меньшей мере столько же получили ранения. Правоохранители расследуют причину взрыва в городе Чжанцзякоу. Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28 ноября 2018 г. #BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hospitalized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1 — People's Daily,China (@PDChina) 28 ноября 2018 г.

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