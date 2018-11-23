Польша ввела временные проверки на границе до климатического саммита ООН (видео)

Польша временно усилила меры безопасности на границе.

Польша ввела временные проверки людей, въезжающих в страну. Меры безопасности усилили до климатического саммита ООН и продлятся они две недели.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Прогнозируется, что будут проверять выборочно, как тех, кто пересекает границу, так и тех, кто уже ездит Польшей.

Глобальный климатический саммит ООН откроется в городе Катовице 2-го декабря. Ожидается, что экоактивисты со всего мира будут проводить во время мероприятия массовые акции. Польские правоохранители говорят, что тех из них, кто будет нарушать работу саммита, могут выслать из страны.

Усиленные проверки, связанные с мероприятием, будут продолжаться в течение двух недель.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Польши рассказали, что готовят законопроект, согласно которому въезд в страны непривитым гражданам третьих государств будет запрещен. Главный санитарный инспектор Ярослав Пинкас сказал, что в Польше есть корь, "только занесенная из-за границы, а своей кори нет уже несколько лет".