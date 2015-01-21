Валенса: Путин обречен на поражение

Такое заявление сделал первый президент посткоммунистической Польши и Нобелевский лауреат мира Лех Валенса в интервью польскому TVN Biznes и Swiat.

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"Это борьба из другой эпохи, которая обречена на поражение. Я не сомневаюсь, что свобода и демократия победит", - подчеркнул Лех Валенса.

Бывший президент и лидер независимого профсоюзного движения "Солидарность", который привел к свержению коммунистического режима в Польше, сказал, что Владимир Путин держится у власти в России благодаря "философии врага".

По его словам, россиян держат в страхе перед внешней угрозой, которая является основой режима, но такая ситуация не может длиться вечно в условиях ухудшения жизни как обычных людей, так и ситуации олигархов.

"До какого-то времени они будут это воспринимать, но в какой-то момент будут терять много и будут вынуждены принимать решение. Можно предположить, какими могут быть эти решения, и это не может длиться слишком долго", - сказал Лех Валенса.

"Не такие империи падали. Казалось, что невозможно победить коммунизм", - прибавил он.

Лех Валенса также подчеркнул необходимость солидарной позиции западного мира и помощи Украине в ее борьбе с агрессией России, отметив, что Владимир Путин в действительности бросил вызов всему цивилизованному миру.

"Мы, конечно, не будем начинать ядерную войну, но мы можем все организовать таким образом, чтобы каждый что-то сделал для того, чтобы направить Путина на истинный путь", - сказал Лех Валенса и призвал к предоставлению всяческой возможной помощи украинцам.