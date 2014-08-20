У Путина нет шансов победить в войне с Украиной - Валенса

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал первый президент Польши после свержения коммунистического режима и нобелевский лауреат Лех Валенса.

"Невозможно, чтобы Украина не победила. Украина должна победить и победит. Путин не имеет шансов", - сказал он, комментируя постоянные поставки Россией оружия и боевиков на Донбасс, усиливающие позиции сепаратистов в условиях практически полного отсутствия военной поддержки Украины со стороны западных государств.

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Как сообщалось, 17 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз обратился к государствам Европейского Союза и НАТО с просьбой оказать военную поддержку Украине, что, по его словам, "облегчило" бы проведение антитеррористической операции на Донбассе. На призыв публично пока отреагировала только Польша, Министерство обороны которой вчера сообщил о намерении отправить 320 тонн гуманитарного груза для украинских военных, который, однако, не включает военной техники, о которой тоже просит украинская власть.

Валенса назвал победу украинцев в этом конфликте вопросом времени, выразив надежду, что российский президент вскоре поймет необходимость прекратить этот конфликт.

"Все против него (Путина) вернется. Вопрос только, сколько мы на этом потеряем", - сказал он, назвав конфликт вредным как для России, так и Европы.

Экс-президент и лидер независимого профсоюзного движения "Солидарность", который привел к свержению коммунистического режима в Польше в 1989 году и открыл дорогу к рыночных и демократических реформ, назвал условием, которое позволит завершить конфликт на Донбассе, "солидарную поддержку" Украины западными государствами.

"Надо действовать в духе мудрых солидарных действий. Все должны делать то же самое. Пусть каждый исполнит один пункт совместной программы для того, чтобы остановить Путина", - считает Валенса.

По его словам, лучше всего было бы, если бы западные политики работали в двух направлениях: с одной стороны готовили дальнейшие экономические санкции против России, а с другой пытались убедить Путина в том, что надо прекратить бои на востоке Украины, потому что это вредит обеим сторонам.

Валенса не стал прогнозировать, когда конфликт может завершиться, но заявил, что без солидарности западного мира с Украиной он может длиться годами.

Как сообщал УНИАН, украинская армия за последний месяц существенно уменьшила площадь контролируемых пророссийскими боевиками территорий в Донецкой и Луганских областях, но пока что не сумела полностью их победить в условиях постоянного их усиления современной, тяжелой техникой и военными, которых продолжает поставлять в Украину Россия.

По последним обнародованным данным ООН, в результате боевых действий на Донбассе уже погибли более 2 тыс. человек, 5 тыс. были ранены и почти 350 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.