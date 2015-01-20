Депутат Милонов: В России геев нет

Об этом он сказал в эфире радиостанции "Русская служба новостей", пишет Лента.ру.

"В России нет геев, у нас есть другое слово для этой проблемы", — сказал петербургский депутат.

По словам Милонова, представители российских сексуальных меньшинств для того, чтобы узаконить отношения, регистрируют товарищества. Согласно гражданскому кодексу, два или несколько человек любого пола могут зарегистрировать товарищество при условии, что они ведут совместное хозяйство.

Читайте такжеМилонов хочет запретить в России "Океан Ельзи""Нужно дополнительно прописать в законах некоторые аспекты, чтобы гомосексуалисты не воспользовались недостатками законов. Мы положим конец этой ловушке к 23 февраля", — сказал Милонов.

Депутат добавил, что усыновлять детей гомосексуальные товарищества не могут.

Напомним, в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге был зарегистрирован брак между женщиной и мужчиной-транссексуалом.