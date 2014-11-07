В России зарегистрировали первый ЛГБТ-брак
23:22, 07 ноября 2014Мир
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В Санкт-Петербурге зарегистрирован брак между женщиной и мужчиной-транссексуалом.
В России зарегистрировали однополый брак / Росбалт
Церемония прошла во дворце бракосочетания №4, обе невесты были одеты в свадебные платья, пишет Росбалт.
"Одна из девушек - трансгендер, проходит курс гормонотерапии и в недалеком будущем откорректирует и биологический мужской пол на женский.
Паспорт она пока не поменяла. Официально это брак между мужчиной и женщиной, но фактически между двумя женщинами.
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В ЗАГСЕе отнеслись к этому толерантно", - сообщили в ЛГБТ-организации "Выход".
Активисты отмечают, что это первый подобный брак, узаконенный в России. Регистрация пары прошла без каких-либо провокаций, также в ЗАГСе не было СМИ.
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