New York Times: Россию ждет усиление боли от санкций после выборов в США

Демократы используют свои новые возможности в Конгрессе, чтобы изменить американскую внешнюю политику.

Демократическая партия после среднесрочных выборов в США взяла под контроль Палату представителей в Конгрессе. Свою новую власть они используют для того, чтобы развернуть мягкий подход республиканцев к внешней политике президента Дональда Трампа.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что демократы начнут толкать Вашингтон к более жесткому поведению с Россией, Саудовской Аравией и Северной Кореей.

Читайте такжеПромежуточные выборы в США: демократы победили в Палате представителей, Сенат остался за республиканцами

Депутат Элиот Энджел, который возглавит Комитет по иностранным делам нижней палаты Конгресса, сказал, что его партия может также начать процесс авторизации применения военной силы в Ираке и Сирии. Но при этом он признал, что острые вопросы, такие как отношения с Ираном и Китаем, скорее всего, останутся без изменений.

«Я не считаю, что мы должны сопротивляться чему-то только потому, что это продвигает администрация. Но я убежден, что мы обязаны пересмотреть политику и следить за ней», - сказал Энджел.

Демократическая партия после победы на выборах планирует запустить расследования, связанные с Россией. В частности, ее интересуют деловые связи президента Дональда Трампа с Москвой и его возможные конфликты интересов. С политической точки зрения, Палата представителей во главе с демократами захочет наказать Россию за вмешательство в американские президентские выборы и агрессию против Украины, а также вмешательство в гражданскую войну в Сирии.

Читайте такжеHaaretz: Демократы США усилят боль России за вторжение в Украину, если завоюют Конгресс

Нижняя палата Конгресса будет продвигать ужесточение санкций, в частности таких, которые ударят по новому суверенному долгу России. Кроме того, она попытается надавить на Трампа, чтобы заставить его выполнить все санкции, которые американский парламент принял в августе 2017 года. Также конгрессмены собираются использовать свое право на организацию допроса в парламенте, чтобы узнать больше о том, что Трамп обсуждал с Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки. Ведь Белый дом почти ничего об этом не рассказал.

«Это смешно, что происходит встреча лидеров на таком высоком уровне, а Конгресс остается в неведении», - объяснил Энджел.

Он также добавил, что проблема российского вмешательства в американские выборы тоже «не была решена полностью».