Atlantic Council: Результаты встречи в Хельсинки содержат угрозы для Украины

Поведение американского президента во время встречи с Путиным должно тревожить не только Киев, но и НАТО.

Перед саммитом НАТО в Брюсселе и встречей президентов США и России в Хельсинки многие обозреватели высказывали опасения за последствия для Украины на этих событиях. Но, как оказалось, в Брюсселе альянс решительно поддержал украинский суверенитет и целостность, пообещал и дальше развивать двустороннее партнерство и призвал Киев воспользоваться всеми возможностями для проведения реформ на пути к разговорам о членстве. При этом, НАТО осудил Россию за невыполнение Минских соглашений и нарушение прав человека.

Хотя это было не стопроцентное одобрение мечтаний Киева о членстве, позиция альянса оказалась лучше, чем многие ожидали. Дверь блока открыта, если Украина найдет в себе силы двигаться вперед. Об этом в статье для Atlantic Council пишет старший научный сотрудник Американского совета по иностранным делам Стивен Бланк.

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В Хельсинки, как ни странно, об Украине почти не вспоминали. И это настораживает. Владимир Путин может решить, что президента США Дональда Трампа совершенно не интересует Украина. Кроме того, некоторые события после встречи американского лидера с российским автократом тоже подают угрожающие сигналы Киеву.

Прежде всего, отсутствие повестки дня или полноценного коммюнике о темах, обсужденных в финской столице, уже вызвало растерянность в правительстве США. Более того, без коммюнике Путин смог заявить, что предлагал провести референдум на Донбассе, а потом еще и пригрозить ухудшением ситуации возле Мариуполя, потому что украинская власть не хочет поддаваться диктату Москвы. Такое напряжение похоже на то, которое обычно появлялось перед российским вторжением. Поэтому, на фоне критики Трампа в адрес НАТО, Путин может решить, что для попыток захватить новые территории в Украине наступил благоприятный момент. Бланк напоминает о том, как Россия незаконно задержала 147 кораблей в Азовском море, что стало новым шагом в российской экономической войне против Украины.

Однако, есть и гораздо более серьезные угрозы на горизонте. Встреча в Хельсинки, странное поведение Трампа во время и после нее поднимает серьезные сомнения относительно единства НАТО и его способности поддержать Украину. Американский президент неоднократно демонстрировал не только свое абсолютное непонимание проблем безопасности в Европе, но и дал четко понять, что он не понимает сути статьи 5 Вашингтонского договора, которая гарантирует странам-участницам альянса совместную защиту в случае нападения. Это поведение президента США должно насторожить европейских лидеров, а особенно тех, кто, как и Киев, стоят на пороге урагана от Балтийского до Черного моря.

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Также пугает то, что Трамп не справился с задачей обсудить встречу в Хельсинки со своей же командой по национальной безопасности. Это подтверждает, что он до сих пор не научился быть чиновником. Также он не хочет или не может осознать, почему Путин вовсе не друг. А следовательно американский президент не выступит против проблем, таких как информационная война России против США или вмешательство в американские и европейские выборы. Комментарии Трампа о том, что якобы Крым принадлежит России, потому что там большинство людей говорят на русском языке, не только разоблачает глубину его неосведомленности, но и указывает на тревожное нежелание признать выводы своих же подчиненных. А его атаки на статью 5 лишают Вашингтон возможности заверить в защите союзников по НАТО, не говоря уже об Украине.

В результате поведение Трампа лишь усилит утверждение многих европейских политиков о том, что США нельзя доверять. Они могут начать искать альтернативные решения включительно с заключением договоренностей с Москвой. Сопротивление увеличению расходов на оборону в Европе тоже возрастет, особенно в Германии. Без объединенной и ответственной политики США, Украина стоит перед серьезными рисками, так же как и страны-члены НАТО.