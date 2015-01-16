В Пакистане у консульства Франции начались столкновения

13:45, 16 января 2015
Мир
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Возле французского консульства в пакистанском Карачи произошли столкновения полиции с демонстрантами, вышедшими на акцию протеста против публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

REUTERS

Как сообщает Би-би-си со ссылкой на агентство Рейтер, участники акции протеста начали бросать в полицейских камни, после того как стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.

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Сообщается, что по меньшей мере один человек был ранен в столкновениях.

Отметим, что Иран также назвал обложку первого после нападения на редакцию Charlie Hebdo номера еженедельника с пророком Мухаммедом оскорблением и провокацией.

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