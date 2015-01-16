В Пакистане у консульства Франции начались столкновения
13:45, 16 января 2015Мир
1074 0
Возле французского консульства в пакистанском Карачи произошли столкновения полиции с демонстрантами, вышедшими на акцию протеста против публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.
REUTERS
Как сообщает Би-би-си со ссылкой на агентство Рейтер, участники акции протеста начали бросать в полицейских камни, после того как стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ.
Читайте такжеПремьер Турции: публикация карикатур на пророка Мухаммеда является провокацией
Сообщается, что по меньшей мере один человек был ранен в столкновениях.
Отметим, что Иран также назвал обложку первого после нападения на редакцию Charlie Hebdo номера еженедельника с пророком Мухаммедом оскорблением и провокацией.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter