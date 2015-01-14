Иран назвал обложку Charlie Hebdo с пророком Мухаммедом оскорблением и провокацией

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на Der Spiegel, на титуле журнала снова изображена карикатура на пророка Мухаммеда. Рядом с ним надпись: "Всем прощено". В Тегеране же назвали новый рисунок "оскорблением".

"Это провокационный жест и он оскорбляет мусульман", - сказала пресс-секретарь правительства Ирана Марсиех Афшам.

Она добавила, что французские журналисты злоупотребляют свободой прессы, когда публикуют неприемлемы для мусульман карикатуры.

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"Уважение к религиозным святыням является принципом, признанным во всем мире, который также касается и Европы", - добавила пресс-секретарь.

14 января новый номер Charlie Hebdo c плачущим Мухаммедом поступил в продажу. В этом номере журнала представлены работы всех погибших журналистов и карикатуристов. В редакционной статье журналисты благодарят миллионы людей, заявивших "Я – Шарли". При этом они подчеркивают, что не хотят больше слышать обвинений в "провокациях".

Жертвами террористических атак во Франции с 7 по 9 января стали 17 человек, ранены 19. В ходе атаки на издание Charlie Hebdo 7 января погибли 12 человек, в том числе, двое полицейских.