В Лондоне неизвестный совершил нападение с ножом в офисе Sony Music, есть пострадавшие
16:57, 02 ноября 2018Мир
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Сообщается, что происшествие не имеет отношения к терроризму.
Иллюстрация / REUTERS
Неизвестный с ножом ранил двух человек в здании, где располагается офис Sony Music в Лондоне.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщение о нападении на Дерри стрит в центре Лондона поступило в полицию около 11.00 по местному времени, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также скорая помощь.
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"В качестве меры пресечения была проведена эвакуация помещений. Двое человек получили ножевые ранения, мы ждем сообщений об их состоянии", - сообщили в полиции.
Подозреваемый был задержан, у него не было найдено огнестрельного оружия. Сообщается, что происшествие не имеет отношения к терроризму.
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