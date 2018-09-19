В Лондоне авто въехало в толпу возле мечети (фото)

Водитель скрылся с места происшествия.

На западе Лондона автомобиль совершил наезд на пассажиров неподалеку от мусульманского центра, сообщает The Sun со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел около 00.30 по местному времени в районе Оксгейт-Лейн. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. В правоохранительных органах отметили, что инцидент, скорее всего, не связан с терроризмом.