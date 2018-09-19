В Лондоне авто въехало в толпу возле мечети (фото)
10:13, 19 сентября 2018Мир
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Водитель скрылся с места происшествия.
Иллюстрация / REUTERS
На западе Лондона автомобиль совершил наезд на пассажиров неподалеку от мусульманского центра, сообщает The Sun со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел около 00.30 по местному времени в районе Оксгейт-Лейн. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. В правоохранительных органах отметили, что инцидент, скорее всего, не связан с терроризмом.
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