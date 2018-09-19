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В Лондоне авто въехало в толпу возле мечети (фото)

10:13, 19 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Инцидент произошел около 00.30 по местному времени в районе Оксгейт-Лейн. В результате происшествия пострадали два человека, они были госпитализированы. Отмечается, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция. В правоохранительных органах отметили, что инцидент, скорее всего, не связан с терроризмом.

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Теги: #Лондон#наезд