На Великобританию обрушился сильнейший снегопад с торнадо
20:04, 14 января 2015Мир
2106 0
Непогода в Великобритании стала причиной перебоев в железнодорожном сообщении и временного закрытия школ.
REUTERS
Об этом сообщают РИА Новости.
В Шотландии снегопад привел к перекрытию нескольких автодорог и отмене поездов, а на Уэльс обрушился торнадо, в результате которого пострадали несколько жилых домов. Четырем людям в Уэльсе потребовалась медицинская помощь после аварий на дорогах.
Читайте такжеНа Японию обрушились сильные снегопады, почти 1,5 тысячи домов остались без электричества
Более двухсот школ сегодня были закрыты в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.
Британское метеобюро предупреждает, что на большой части территории страны следует ожидать дожди, сильный ветер и гололедицу. Власти призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, особенно вечером, ночью и рано утром.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter