На Великобританию обрушился сильнейший снегопад с торнадо

Об этом сообщают РИА Новости.

В Шотландии снегопад привел к перекрытию нескольких автодорог и отмене поездов, а на Уэльс обрушился торнадо, в результате которого пострадали несколько жилых домов. Четырем людям в Уэльсе потребовалась медицинская помощь после аварий на дорогах.

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Более двухсот школ сегодня были закрыты в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

Британское метеобюро предупреждает, что на большой части территории страны следует ожидать дожди, сильный ветер и гололедицу. Власти призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах, особенно вечером, ночью и рано утром.