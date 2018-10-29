В Кремле назвали предстоящую встречу Путина и Трампа «сверкой часов»

По словам Пескова, у президентов США и России очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями.

В Кремле заявили, что встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа 11 ноября в Париже является «сверкой часов».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча будет на полях международного мероприятия в Париже по той договоренности, которая была достигнута в ходе пребывания здесь (в Москве - УНИАН) Болтона (советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон – УНИАН), и главная цель – это сверить часы», - сказал он.

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Песков подчеркнул, что не говорил о том, что по итогам не будет подписано никаких документов, как об этом написали некоторые СМИ. «У президентов США и России очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями», - добавил пресс-секретарь. В частности, он упомянул намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и двухсторонние отношения между странами. «Вот эта сверка часов и есть главная цель этой встречи», - отметил Песков и добавил, что подготовка встречи глав двух государств только началась.

Как сообщал УНИАН, 23 октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что с президентом РФ Владимиром Путиным достигнута договоренность о проведении в Париже 11 ноября встречи лидеров США и России.

11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания первой мировой войны. В них примут участие мировые лидеры, в том числе президент США.