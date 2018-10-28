Полиция Мексики остановила "караван мигрантов" на пути к США

Во второй половине октября стало известно, что порядка 7500 человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора направляются в Соединенные Штаты.

На юге Мексики полиция в субботу, 27 октября, остановила так называемый караван мигрантов из Центральной Америки, направляющихся в США.

Как передает DW.com, полицейские временно блокировали шоссе на границе штатов Чьяпас и Оахака.

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Представители мексиканских властей хотят объяснить мигрантам, что им будет предоставлена помощь на территории Мексики, если они останутся в южных штатах этой страны и подадут здесь прошения о предоставлении убежища. "Мы знаем, что ты ищешь свой шанс, хочешь найти новый дом и желаешь лучшего будущего для своей семьи. Сегодня Мексика протягивает тебе руку помощи", - заявил накануне в видеообращении к одному из мигрантов мексиканский президент Энрике Пенья Ньето. Пока прошения об убежище в Мексике подали около 1700 человек.

Во второй половине октября стало известно, что порядка 7500 человек из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора направляются в Соединенные Штаты. Большинство из них прибыли в Мексику нелегально и игнорируют требования мексиканских властей узаконить свой статус в стране.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что не допустит прибытия этих мигрантов на территорию США, и пригрозил закрыть границу с Мексикой. Он также заявил, что Вашингтон может прекратить предоставление помощи Гондурасу, Гватемале и Сальвадору, если они не смогут остановить людей, которые пересекают их границы по пути в Соединенные Штаты.