Караван мигрантов из Мексики направился в США (видео)
12:14, 26 октября 2018Мир
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США направят к границе с Мексикой 800 военных, чтобы защитить себя от беженцев.
США направят к границе с Мексикой 800 военных, чтобы защитить себя от беженцев
Караван мигрантов. США направят к границе с Мексикой 800 военных, чтобы защитить себя от беженцев.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Собирают военных из баз в различных частях страны. Они усилят подразделение из двух тысяч служащих Национальной гвардии США, которая охраняет границу. Ведь туда сейчас направляются тысячи мигрантов из Центральной Америки.
В общем караван насчитывает до 10 тысяч людей, которые спасаются от бедности и насилия в своих странах.
К мексиканской границе они приблизились на прошлых выходных. Однако власти Мексики пропустили лишь незначительную часть беженцев. В основном тех, кто имел паспорт и визу. Остальным предложили официально обратиться с просьбой о предоставлении убежища.
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