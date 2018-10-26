Караван мигрантов из Мексики направился в США (видео)

США направят к границе с Мексикой 800 военных, чтобы защитить себя от беженцев.

Караван мигрантов. США направят к границе с Мексикой 800 военных, чтобы защитить себя от беженцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Собирают военных из баз в различных частях страны. Они усилят подразделение из двух тысяч служащих Национальной гвардии США, которая охраняет границу. Ведь туда сейчас направляются тысячи мигрантов из Центральной Америки.

В общем караван насчитывает до 10 тысяч людей, которые спасаются от бедности и насилия в своих странах.

К мексиканской границе они приблизились на прошлых выходных. Однако власти Мексики пропустили лишь незначительную часть беженцев. В основном тех, кто имел паспорт и визу. Остальным предложили официально обратиться с просьбой о предоставлении убежища.