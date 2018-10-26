Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису сериалов

Актриса София Вергара уже седьмой раз занимает первую строчку в рейтинге Forbes среди самых дорогих телевизионных актрис.

Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года опубликовали в журнале Forbes. Его возглавила телеактриса София Вергара.

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По данным издания, Вергара за год заработала 42,5 млн долларов. Журналисты считали доход в период с 1 июня 2017-го по 1 июня 2018-го. Большую часть этой суммы телеактриса получила за съемки в телешоу «Американская семейка».

На втором месте в рейтинге оказалась актриса «Теории большого взрыва» Кейли Куоко с доходом 24, 5 млн долларов в год. Тройку лидеров замкнула Эллен Помпео из сериала «Анатомия страсти» с 23,5 млн долларов.

Напомним София Маргарита Вергара — колумбийская и американская актриса, модель, телеведущая. София Вергара начала карьеру модели и обрела популярность в Южной Америке, снявшись в рекламном ролике «Пепси».

С 2012 года является самой высокооплачиваемой актрисой американского телевидения. В 2016 году она заработала 43 миллиона долларов.

Ранее УНИАН сообщал, кто стал самым высокооплачиваемым мужчиной среди телеактеров.