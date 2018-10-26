Der Spiegel: Премия Сахарова не спасет Сенцова, но ее вручили вовремя

Возвращение в Крым стало бы осуществлением мечты украинца, но только если полуостров будет освобожден от российских оккупантов.

В первом и пока единственном фильме Олега Сенцова под названием «Гамер» герой Алекс смог вырваться из родного Симферополя благодаря таланту игрока в компьютерные игры.

Он погружается в поток постоянных международных соревнований, из-за чего у него едва хватает времени на то, чтобы радоваться достижениям, пока все не заканчивается. И вот с пустыми руками Алекс возвращается в Симферополь. Фильм «Гамер» рассказывает историю разочарования. Для самого же Сенцова возвращение в родной Симферополь было бы осуществлением мечты, - пишет Der Spiegel.

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Уже четыре года украинский кинорежиссер сидит в российской тюрьме на севере Сибири. Москва бросила его за решетку за якобы подготовку терактов. Но на самом деле его похитили и арестовали в Крыму, когда он протестовал против аннексии полуострова войсками России.

«Поэтому, откровенно говоря, это должен быть освобожденный от российской оккупации Крым, в который бы Сенцов мог вернуться и осуществить свою мечту», - говорится в статье.

Издание напоминает о длительном голодании режиссера в знак протеста. По словам немецкого депутата от партии ХДС Михаэля Гахлера, это сделало его голосом около 70 украинцев, которых держат в нечеловеческих условиях российских тюрьм по политическим причинам. Теперь Европарламент присудил Сенцову престижную премию Сахарова. Так европейские депутаты послали Москве четкий сигнал, - сказала депутат от СДПГ Петра Каммереверт.

«Мы не забыли о Крыме и украинских гражданах», - пояснила она.

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В начале голодания Сенцов объявил, что согласен даже умереть. После почти четырех месяцев протеста его начали принудительно кормить. Его родные говорят, что здоровье украинского политического узника сильно подорвано. Почти все внутренние органы включая печень, сердце и мозг, повреждены. Об этом рассказала его сестра Наталья Каплан.

«Никто не может сказать, будет ли Олег жить», - пожаловалась она.

Голодание привлекло мировое внимание к Сенцову и оживило усилия, нацеленные на его освобождение. Однако, Россия очень слабо отреагировала на его протест, так же как и на все призывы отпустить его на волю.

Вместе с тем, вряд ли можно представить лучшее время для присвоения ему премии Сахарова. Ведь в четверг в Москве начался суд по делу против другого неугодного Кремлю кинорежиссера – Кирилла Серебренникова.

Как и в случае Сенцова, в деле против его российского коллеги главный свидетель тоже отказался от своих показаний, поскольку их из него «выбили». Однако, это вряд ли помешает устроить над Серебренниковым показательный суд с вынесением сурового приговора.

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Украинскому политзаключенному пришлось отложить работу над фильмами из-за участия в Майдане в 2014 году, а затем тз-за его незаконного заключения. Российскому режиссеру же повезло иметь возможность продолжать работу. Будучи под домашним арестом, он снял фильм «Лето» о творческом пути советской рок-звезды Виктора Цоя. Горький вывод ленты говорит: Сант-Петербург в советские 80-е был свободнее и креативнее, чем Москва сегодня.

Вряд ли мы скоро узнаем, какие истории захочет рассказать Олег Сенцов в своих будущих фильмах. А если так случится, что он не выживет в российской тюрьме, то никто никогда не увидит его новых картин. Впрочем, его политическое наследие будет сохранено. И частично это произойдет благодаря премии Сахарова.